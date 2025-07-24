Губернатор Орлов: 5 детей были на борту пропавшего Ан-24 в Амурской области
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Для поисков пропавшего самолета Ан-24 в Амурской области задействованы все необходимые силы и средства, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Ранее самолет Ан-24 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Амурской области.
Орлов уточнил, что, предварительно, на борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа. Самолет летел из Благовещенска в Тынду.
Глава области попросил не доверять непроверенной информации о данном инциденте.