RT: связь с Ан-24 пропала, когда борт заходил на второй круг при посадке

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, который летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала, когда борт заходил на второй круг при посадке в аэропорту, сообщает RT .

Ранее самолет Ан-24 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор Амурской области Василий Орлов, отметил, что там находились 43 пассажира и 6 членов экипажа. Для его поисков были задействованы необходимые силы и средства.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, экстренные службы региона начали поиск самолета, с которым нет связи.

Борт принадлежит авиакомпании «Ангара». МЧС для розыска самолета использует поисковый вертолет Ми-8.