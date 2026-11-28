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Комик Слепаков* погасил задолженность по штрафам в РФ

Юморист Семен Слепаков* уплатил взыскиваемую в принудительном порядке задолженность по штрафам, в том числе они были и за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает ТАСС .

«Слепаков задолженность по штрафам погасил», — рассказали в правоохранительных органах

При этом там не уточнили подробности.

В ноябре Гагаринский районный суд Москвы привлек к административной ответственности Слепакова*. Ему назначили штраф. В октябре с комика судебные приставы принудительно взыскивали свыше 60 тыс. рублей неоплаченных штрафов, в том числе за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

* Признан в России физлицом-иноагентом.

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