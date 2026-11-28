сегодня в 07:19

462 беспилотника летели в сторону Московского региона этой ночью

Он уточнил, что БПЛА зафиксировали с 23 часов 27 ноября до 7 часов 28 ноября.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», — отметил мэр.

По его словам, еще 123 беспилотника ликвидировали на подлете к мегаполису.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.