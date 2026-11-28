Для гостей Раменского городского парка 1 декабря подготовили викторину, творческий мастер-класс, анимационную и концертную программы, праздничную дискотеку, а также открытие зимних локаций и резиденции Дедушки Мороза, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Присоединиться к мероприятиям смогут дети и взрослые.

Программа праздника: 14:30–15:00 — викторина «Пришла зима! И мы ей рады!» в резиденции.15:00–15:45 — творческий мастер-класс «Новогодние узоры моего края» в резиденции.16:00–16:30 — анимационная программа «Сказки у елки» на площадке «Лира».16:30–17:00 — концертная программа «Хрустальная мелодия декабря» и чайная станция «Сушки и баранки» на площадке «Лира».17:00–17:10 — торжественное открытие зимнего сезона и зимних локаций «Премьера сезона» на площадке «Лира».17:10–18:00 — праздничная дискотека «Растопим лед» на площадке «Лира».18:00–19:00 — открытие резиденции Дедушки Мороза.

Первый зимний день завершится торжественным открытием катка, там в 19:00 состоится ледовое шоу «Зимние волшебники».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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