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Бутерброд с красной икрой в России оценили в 190 рублей

Стоимость одного бутерброда с красной икрой в российских магазинах составляет около 190 рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости .

По подсчетам аналитиков, для приготовления бутерброда потребуется 10 граммов красной икры, столько же сливочного масла и 30 граммов хлеба.

Самым дорогим ингредиентом оказалась красная икра: ее стоимость в указанном количестве составляет 171 рубль. Еще 16 рублей придется потратить на сливочное масло и 3 рубля — на хлеб.

Таким образом, приготовление одного бутерброда с красной икрой обойдется россиянам в среднем в 190 рублей.

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