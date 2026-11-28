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В аэропортах Бугульмы и Уфы введены временные ограничения

В аэропортах Бугульмы и Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов на онлайн-табло аэропортов и у авиакомпаний.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Самары.

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