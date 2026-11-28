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В Мытищах усилили уборку на железнодорожной станции из-за снегопада

Мощный снегопад в Мытищах не сдает позиций: все коммунальные службы мобилизованы, особая работа ведется на железнодорожной станции.

Как сообщил начальник станции, к непогоде подготовились заранее. С приходом осадков пассажиропоток увеличился, а вместе с ним выросло и количество загрязнений на полу, что делает передвижение травмоопасным.

Поэтому на пешеходном переходе со скользкой плиткой вернули настил. Противоскользящие ковровые покрытия с прорезиненной основой надежно зафиксировали на полу — это повысило безопасность пассажиров и упростило уборку территории.

На станции организовано круглосуточное дежурство: бригада в работают с 5 утра и до последнего состава — обрабатывает ступени реагентом, чистят подходы и убирают лифты.

За уборку на железнодорожных путях отвечает отдельная бригада: спецтехника убирает снег с рельсов, а вручную рабочие прочищают стрелочные переводы.

Текст, фото и видео — Валерия Исаева