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Гололедица и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и столице в субботу температура прогнозируется минус 4 — минус 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде будет преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица.

Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 6 — минус 4 градуса, днем 29 ноября — от минус 4 до минус 2. Также будет преимущественно без осадков.

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