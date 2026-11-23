Гагаринский районный суд Москвы привлек к административной ответственности комика и барда Семена Слепакова*. Ему назначили штраф, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Сумма административного взыскания составила 45 тыс. рублей.

Решение вынесли 23 ноября. Суд признал артиста виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В конце октября сообщалось, что со Слепакова* принудительно взыскивали около 60 тыс. рублей штрафов. Среди них и те, что выписаны из-за нарушения порядка деятельности иноагента.

*Семен Слепаков признан в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.