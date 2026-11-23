Кормухин: «Сорок Сороков» поможет возрождению «Вечной России»
Лидер православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил, что организация завершает этап борьбы и переходит к созиданию. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак.
По его словам, период, когда движение отстаивало право строить храмы и защищать традиционные ценности, в основном закончился.
«Теперь мы считаем, что подошла к тому этапу, когда оно не бороться должно. Оно должно созидать», — сказал Кормухин.
Движение, по его словам, намерено помогать Русской православной церкви и государству в возрождении «государства-цивилизации» и «Вечной России». Революции, мятежи и баррикады целью организации не являются.
Кормухин пояснил, при каком условии «Сорок Сороков» готовы подключиться к этой работе. Если государство заявляет о себе как о государстве-цивилизации тысячелетней России, почитающей память предков и веру в Бога, движение будет помогать ему в возрождении.
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