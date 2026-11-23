С 9 ноября по 13 декабря жители России смогут бесплатно проверить свои цифровые навыки и узнать уровень компетенций в сфере искусственного интеллекта в рамках всероссийской акции «ЦифрАтест». Тестирование доступно онлайн на сайте цифратест.рф , не требует регистрации и занимает не более 20 минут, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Участникам предлагается ответить на вопросы по основным направлениям цифровой грамотности: работа с информацией, цифровые коммуникации, информационная и финансовая безопасность, а также использование искусственного интеллекта. Особенность проекта — адаптация тестирования под разные возрастные группы с отдельным набором вопросов, учитывающих особенности использования цифровых технологий, уровень подготовки и повседневные задачи участников. Такой подход позволяет сделать тестирование понятным и доступным для граждан разных поколений — от школьников и молодежи до работающего населения и людей старшего возраста.

По итогам прохождения тестирования каждый участник сможет узнать свой уровень цифровой грамотности и ИИ-компетенций, получить персональные рекомендации по дальнейшему развитию навыков и именной сертификат с результатом. На платформе также доступен образовательный раздел с лекциями и обучающими материалами о безопасном поведении в интернете, защите персональных данных, современных цифровых технологиях и возможностях искусственного интеллекта.

«Развитие цифровых компетенций — важная составляющая формирования человеческого капитала страны. Чтобы образовательные инициативы отвечали реальным потребностям общества, необходимо понимать, какими навыками люди уже владеют и где сохраняются дефициты. Всероссийская акция „ЦифрАтест“ позволяет получить такую картину, в том числе с учетом региональной специфики. Для каждого участника это возможность определить собственные точки роста, а для системы образования — лучше понимать, какие направления цифрового просвещения требуют особого внимания», — отметила руководитель центра по работе с госсектором СберУниверситета Ирина Ровдо.

Инициатива также помогает гражданам узнать уровень своих навыков по использованию технологий искусственного интеллекта, а также бесплатно пройти обучение от компаний-лидеров цифровой трансформации, разработчиков отечественных ИИ-систем.

«Искусственный интеллект уже становится частью повседневной жизни — от работы и учебы до решения личных задач. Поэтому особенно важно, чтобы у каждого была возможность понять, как устроены нейросети, и научиться пользоваться ими осознанно. Мы расширили линейку ИИ-курсов в Яндекс Практикуме, и в январе–сентябре 2026 года число студентов, начавших обучение на таких программах, превысило 36 тыс. человек. Теперь наши бесплатные ИИ-курсы также доступны на новой платформе, и ее пользователи могут сделать первые шаги в изучении нейросетей», — рассказал генеральный директор Яндекс Практикума Илья Курмышев.

Результаты всероссийской акции позволят получить обобщенные данные об уровне цифровой грамотности и ИИ-компетенций граждан, в том числе в региональном разрезе. Эти сведения могут использоваться для определения приоритетных направлений образовательной и просветительской деятельности.

«ЦифрАтест» — всероссийский проект АНО «Цифровая экономика», направленный на определение уровня цифровой грамотности и компетенций в сфере искусственного интеллекта. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Проект получил развитие после успешного запуска в 2025 году, когда тестирование проводилось среди государственных гражданских и муниципальных служащих во всех 89 субъектах Российской Федерации. В 2026 году целевая аудитория проекта расширена: теперь оценить свои цифровые компетенции смогут граждане разных возрастов и профессий.