Лидер православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин считает, что горизонт планирования в России слишком короткий: он часто упирается в электоральный цикл в 4–5 лет. Конкуренты России мыслят веками, об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

«Россия вечная», — заявил он.

Кормухин отметил, что краткосрочное мышление ослабляет страну в соревновании с проектами, рассчитанными на столетия. Из-за него Россия проигрывает тем, кто смотрит далеко вперед.

По мнению Кормухина, ему и его единомышленникам небезразлично, какой Россия станет через 10 лет, через 50 и позднее.

Он настаивает, что думать нужно категориями вечности, а не сиюминутной политической конъюнктуры.

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