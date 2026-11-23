В Солнечногорске пять молодежных команд сыграли в футбольном турнире

Футбольный турнир для любительских команд прошел 20 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» в Солнечногорске. Участниками стали активисты общественных объединений в возрасте от 14 до 19 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» организовало соревнования в рамках регионального проекта «Гвардейская машина». На поле вышли пять команд. Проект открыт для всех желающих независимо от уровня подготовки.

«Активисты «Молодой Гвардии» собирают команды. Заявиться может кто угодно. Это помогает развивать спорт среди молодежи, у ребят появляется желание заниматься более профессионально в секциях», — отметил депутат совета депутатов городского округа Солнечногорск Александр Поляков.

Участники продемонстрировали упорную борьбу, взаимоподдержку и достойный уровень игры. По итогам турнира команды получили дипломы за призовые места.

«В Солнечногорске активно развивают эту инициативу: турниры проводят раз в квартал. Также ребята выезжали на встречи с командами в соседние городские округа, что дает им возможность проявить себя и побороться за звание лучших», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

Ранее в рамках проекта «Гвардейская машина» в Солнечногорске провели соревнования по волейболу. Организаторы также планируют турниры по хоккею и фиджитал-футболу.

Новости округа доступны в МАХ в канале «Солнечногорск. Главное» и в канале главы округа Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.