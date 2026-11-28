сегодня в 07:59

Лобовое столкновение: 1 человек погиб и 6 пострадали в ДТП в Хабаровском крае

На 105-м км трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино в Хабаровском крае в дорожной аварии погиб один человек, еще шестеро пострадали, в том числе дети, сообщает РЕН ТВ .

ДТП произошло 28 ноября в 08:59. Предварительно, водитель за рулем Toyota C-HR, который двигался в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q5.

В результате аварии травмы получили 42-летний водитель Audi и четверо его пассажиров: 43-летняя женщина и три девочки 13, шести и трех лет.

Также водителя Toyota с тяжелыми травмами госпитализировали, а его пассажирка погибла на месте аварии.

Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают точные причины трагедии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.