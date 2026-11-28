Новейшие чипы Nvidia обнаружили в дата-центре в КНР после скандала с Хуангом

Технологии Nvidia Blackwell обнаружили на объекте в Китае, который связан с Элис Хуан — любовницей Дженсена Хуанга, сообщает агентство Bloomberg .

Две китайские компании установили мощные полупроводники Blackwell, которые были произведены американской Nvidia Corp. в шанхайском дата-центре.

Как показал серийный номер оборудование включает стойку GB300 NVL72 — один из самых мощных продуктов компании из США. Фирма Shanghai Shuoyao предоставила его как залог для кредита на 96 млн юаней (14 млн долларов) в банке Shanghai Innovation Bank.

Еще одна компания, Shanghai Kezhan, которая контролируется из Токио, отметила в документах наличие на собственном объекте сервера GB200, в нем тоже используются чипы Blackwell. Информация была в документации для получения кредита на 90 млн юаней в конце 2025 года.

Ранее американский президент Дональд Трамп прямо заявил, что не хочет, чтобы данные чипы попадали в КНР (по крайней мере, сейчас). Дженсен Хуанг утверждал, что подобные устройства невозможно ввезти в страну контрабандой из-за огромных габаритов.

Дженсена Хуанга сначала сняли с должности в Nvidia из-за скандала со шпионажем и любовницей. Но позднее он был официально восстановлен в должностях президента и генерального директора. Такое решение принял совет директоров компании.

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