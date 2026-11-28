сегодня в 08:18

2 работника погибли на угледобывающих предприятиях в Якутии

На якутских угледобывающих предприятиях погибли двое работников, по факту одной трагедии следователи возбудили уголовное дело, сообщают «Вести» .

По информации местного СК, оба происшествия зафиксировали 26 ноября.

На одном предприятии погиб машинист подземных самоходных машин шахты при выполнении работ по погрузке техники на трал. Предварительно, работника зажало между ковшом погрузочно-доставочной машины и другим транспортным средством.

На другой шахте погиб горнорабочий очистного забоя. Мужчина попал под шнек очистного комбайна, который вынимал уголь. От полученных травм работник скончался.

По последнему факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Как уточнили в республиканской прокуратуре, ЧП случились на шахтах «Инаглинская» и «Восточная Денисовская». Ведомство контролирует расследование обстоятельств гибели работников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.