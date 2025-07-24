Годовалая девочка вместе с мамой была на борту разбившегося Ан-24
Фото - © Авиакомпания «Ангара»
На борту Ан-24, который разбился в Амурской области, был годовалый ребенок. Девочка родилась в июне 2024 года, сообщает SHOT.
Маленькая Камилла летела в самолете вместе с мамой Нигиной. Женщине 25 лет.
Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.
Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 16 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Сети появилось предположительное видео пролета самолета Ан-24. На кадрах показано, как самолет низко летит на фоне пасмурного неба. По словам очевидца, борт странно гудел при полете.