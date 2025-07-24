сегодня в 11:04

Годовалая девочка вместе с мамой была на борту разбившегося Ан-24

На борту Ан-24, который разбился в Амурской области, был годовалый ребенок. Девочка родилась в июне 2024 года, сообщает SHOT .

Маленькая Камилла летела в самолете вместе с мамой Нигиной. Женщине 25 лет.

Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.

Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 16 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Сети появилось предположительное видео пролета самолета Ан-24. На кадрах показано, как самолет низко летит на фоне пасмурного неба. По словам очевидца, борт странно гудел при полете.