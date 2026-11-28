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В Московском регионе ожидается очень высокое атмосферное давление

На погоду в Москве и Подмосковье в субботу будет влиять гребень антициклона, в регионе прогнозируется очень высокое атмосферное давление, сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Синоптик добавил, что температура в столице будет минус 3 — минус 1 градус, по области — от минус 5 до 0. Атмосферное давление вырастет и составит 765 мм рт. ст., что на 17-19 единиц выше значений нормы.

Как уточнил Леус, 29 ноября в Московском регионе будет без осадков, ночью прогнозируется минус 5 — минус 3 градуса, днем — от минус 4 до минус 2.

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