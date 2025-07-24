Летел низко и странно гудел: появилось видео с рухнувшим Ан-24
Опубликовано предположительное видео полета рухнувшего в Амурской области Ан-24
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
РЕН ТВ публикует предположительное видео пролета самолета Ан-24, который рухнул в Амурской области.
В видео показано, как самолет низко летит на фоне пасмурного неба.
По словам очевидца, борт странно гудел при полете.
24 июля пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.
Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 15 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.