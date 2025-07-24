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Известный хирург Майзель летел в самолете Ан-24, разбившемся в Амурской области

В пассажирском самолете Ан-24, который разбился в Амурской области, летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Ему 71 год, сообщает SHOT .

Вторая специализация Майзеля — онкология. Стаж работы доктором составлял 48 лет.

Он работал врачом Хабаровской клинической больницы №1. В последний раз выходил на дежурство 20 июля.

Майзель награжден орденом Почета. Он принимал активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске Сахалинской области.

На борту потерпевшего крушение Ан-24 также был годовалый ребенок. Девочка родилась в июне 2024 года. Маленькая Камилла летела в самолете вместе с мамой Нигиной. Женщине 25 лет.

Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.

Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 16 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.