Опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24

РЕН ТВ разместило у себя список пассажиров рухнувшего в Амурской области пассажирского самолета Ан-24.

Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все шесть членов экипажа Ан-24 были жителями Иркутской области. Глава региона поручил связаться с семьями.

В экипаж самолета входили: Вячеслав Л., Кирилл П., Владимир В., Анастасия Б., Виталий К. и Алексей Л.

Список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего самолета: Дмитрий Л., Вероника И., Владимир С., Нина С., Денис П., Элеонора Б., Алексей И., Елена В., Максим Н., Василий Г., Елена А., Юрий С., Денис К., Александр М., Елена М., Рашида Т., Николай С., Леонид М., Александр А., Константин К., Денис Н., Елена Р., Дзианис К., Лю П., Анна Л., Лариса Р., Давид Л., Алексей Н., Галина Н., Ирина А., Сергей О., Елена С., Сергей Т., Андрей Т., Наталия Ш., Сергей Ш., Ева Ш., Сергей М., Дарья И., Мария П., Нигина К. и Камилла К.

Связь с Ан-24 пропала в четверг, когда самолет заходил на второй круг при посадке в аэропорту. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.

Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 16 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Этим самолетом летела годовалая Камилла вместе с мамой Нигиной. Женщине 25 лет.