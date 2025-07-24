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Семья врачей с внуком летела на Ан-24, разбившемся в Амурской области

На борту пассажирского самолета Ан-24, рухнувшего в Амурской области, находилась семья врачей. С ними летел их внук, сообщает SHOT .

Среди пассажиров самолета была акушер-гинеколог с 40-летним стажем Галина Найденова. Она получила образование в Амурской государственной медицинской академии.

Ее муж — Алексей Найденов — врач функциональной диагностики. У него также 40-летний стаж работы. Супруги жили и работали в Тынде.

На борту самолета также находился 14-летний внук пары.

Ранее стало известно, что среди пассажиров рухнувшего борта был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Он награжден орденом Почета. Мужчина работал врачом Хабаровской клинической больницы №1.

В четверг экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Затем обломки самолета нашли в нескольких километрах от Тынды.

На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа. Выживших с воздуха не обнаружили, но их могут найти при наземном осмотре.