Полет рейса Flydubai мог закончиться катастрофой: почему автопилот бы не спас

Драка пилотов рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив могла создать критическую угрозу для пассажиров: если оба пилота выходят из строя, самолет фактически остается без людей, способных полноценно им управлять. Даже современный автопилот не способен заменить экипаж. Об этом РИАМО рассказал основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

«Пилоты — это единственные два человека, которые непосредственно отвечают за управление и которые в принципе единственные, кто может полноценно управлять самолетом. Поэтому, когда они оба из-за драки могут выйти из строя или просто отвлекаются на драку, самолет остается, по сути, без управления. Он летит на автопилоте, но за ним надо присматривать», — сказал Патраков.

Он указал на то, что опасность заключается не только в том, что пилоты перестают следить за полетом. Во время конфликта они могут повредить оборудование в кабине, необходимое для дальнейшего управления самолетом.

«Условно, сломали штурвал, его заклинило в каком-то состоянии, тогда самолет летит только в одном направлении и становится неуправляемым. В худшем варианте — пикирует к земле, и вы уже делаете только хуже с каждой секундой. Даже если они вдруг одумаются под угрозой собственной жизни, то уже не смогут исправить ситуацию», — пояснил эксперт.

Патраков отметил, что потерявший управление самолет способен создать угрозу и людям на земле. Но при этом подобные происшествия случаются редко и обычно не заканчиваются катастрофой.

Что означают коды 7500 и 7700 в авиации

Патраков рассказал, что во время серьезного происшествия экипаж может передать наземным службам специальный код. Код 7500 используется при ситуации, связанной с захватом самолета, а 7700 обозначает общую аварийную ситуацию, когда требуется оперативная реакция наземных служб.

«Причем этот код может быть введен всего лишь одной кнопкой на специальном пульте, который позволяет быстро его активировать. И вот тут сейчас уже гадают: это было целенаправленно или случайно — кто-то там в драке условно задел эту кнопку», — рассказал он.

Если аварийный сигнал впоследствии отменяется, это может указывать на нормализацию ситуации, добавил эксперт.

Могут ли пассажиры разнять пилотов

В обычной ситуации пассажиры вообще не должны становиться свидетелями конфликта в кабине. Если же драка происходит и создает угрозу полету, первыми вмешаться могут бортпроводники.

«И, если их будет недостаточно, пассажиры могут поучаствовать, как-то помочь завершить конфликт, разнять пилотов и скрутить самого буяна, чтобы один мог управлять самолетом», — сказал Патраков.

Отдельный сценарий — если среди пассажиров случайно окажется профессиональный пилот, способный перехватить управление. Если же оба члена экипажа не могут продолжать полет, ситуация становится критической.

По словам эксперта, случаи, когда самолет удавалось посадить человеку без профессиональной подготовки под руководством специалистов, происходили, однако это большая редкость.

«В основном только в кино они заканчиваются хорошо. По умолчанию, если оба пилота вышли из строя, это действительно катастрофическая ситуация, потому что у вас главный элемент системы управления самолетом отсутствует — пилот непосредственно», — подчеркнул он.

Почему автопилот не спасет самолет сам

Патраков подчеркнул, что даже современные системы автоматического управления не означают, что самолет способен полностью самостоятельно завершить полет. Автопилоту необходимо задать параметры, а его работу должен контролировать пилот.

Даже при автоматической посадке экипаж продолжает участвовать в процессе и готовит самолет к приземлению.

«Обычно все равно требуется что-то сделать: выпустить шасси, подготовить самолет к посадочной конфигурации. Это делает пилот, это не делает автопилот», — заключил эксперт.

Драка на борту Flydubai Дубай–Тель-Авив: подробности инцидента с ножевым ранением

Утром 30 сентября произошло ЧП с лайнером Flydubai. Сначала израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. Потом авиакомпания заявила, что был конфликт пилотов в кабине, один потерял сознание. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. В итоге подтвердилось, что второй пилот напал с ножом на командира экипажа, а также пытался устроить катастрофу.

9-й канал Израиля опроверг ранее распространенную версию о драке российского и украинского пилотов. Израильские СМИ пишут, что второй пилот из Омана ударил ножом капитана из ОАЭ.

По одной из версий, самолет удалось посадить благодаря счастливой случайности. На борту оказались другие пилоты, которые летели в командировку. Пассажиры помогли спасти одного из членов экипажа во время драки. Пилоты-пассажиры в свою очередь смогли довести лайнер до аэродрома в Саудовской Аравии.

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