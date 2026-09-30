Нападавшего задержали: раненого пилота авиакомпании Flydubai подключили к ИВЛ

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Согласно данным израильских СМИ, злоумышленник намеренно дождался, пока Boeing приблизится к границе страны, и только тогда начал действовать. Его целью мог быть объект на территории Израиля.

Самолет в саудовском городе Табук посадили другие пилоты, находившиеся на борту самолета.

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов.

Злоумышленника скрутили пассажиры и члены экипажа. Пострадавший командир воздушного судна получил тяжелое ранение. Израильские спецслужбы рассматривают версию, что инцидент на борту самолета мог быть террористическим актом.

Позднее в Сети опубликовали видео с моментом посадки рейса авиакомпании Flydubai в городе Табук.

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