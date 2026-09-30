сегодня в 12:52

Аплодисменты и песни: кадры посадки рейса Flydubai после поножовщины пилотов

Mash опубликовал видео с моментом посадки рейса авиакомпании Flydubai в городе Табук Саудовской Аравии после драки пилотов.

На кадрах видно, как пассажиры радуются посадке самолета, хлопают в ладоши и распевают песни.

Утром в среду произошло ЧП с лайнером Flydubai. Сначала израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. Потом авиакомпания заявила, что была драка пилотов в кабине, один потерял сознание. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. В итоге подтвердилось, что второй пилот напал с ножом на командира экипажа, а также пытался устроить катастрофу.

После посадки саудовские власти вывели пилотов из самолета. Для эвакуации израильских пассажиров планируется направить военный борт.

Все рейсы авиакомпании Flydubai, приземлившиеся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, направляются на отдельную стоянку для дополнительной проверки.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.