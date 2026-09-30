Вместе навсегда: 30 сентября Россия отмечает День воссоединения Донбасса и Новороссии

Какая история стоит за возвращением четырех регионов в Россию и что сделано за прошедшие четыре года, читайте в материале РИАМО.

30 сентября 2022 года стало днем восстановления исторической справедливости и возвращения домой миллионов людей. Четыре года спустя, в 2026 году, который объявлен Годом единства народов России, этот праздник звучит особенно значительно. Он говорит не только о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, но и о единстве многонационального российского народа — его общей памяти, культуре и ответственности за будущее.

Какая история связывает Донбасс и Новороссию с Россией

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Донбасс и Новороссия — земля, которая была частью России с момента ее освоения. История региона уходит корнями в XVIII век, когда по воле Петра I начался поиск полезных ископаемых в Диком поле. В 1721 году рудознатец Григорий Капустин обнаружил здесь залежи каменного угля, а распоряжение императора было лаконичным: «Туда, где приискал подьячий Капустин уголья, послать нарочных для осмотра и сыска каменного угля».

В 1764 году Екатерина II учредила Новороссийскую губернию — новое административное образование на южных рубежах империи. Само название «Новороссия» предложила императрица, имея в виду новую землю наряду с Великороссией и Малороссией. Освоение региона приобрело массовый характер под руководством князя Григория Потемкина: за 13 лет ему удалось увеличить население Новороссии на 600 тысяч человек. Один за другим возникали города — Херсон (1778), Севастополь (1783), Николаев (1789), Одесса (1794), Луганск (1795). В 1787 году Екатерина II лично проинспектировала Новороссию, посетив территорию современных ДНР, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, а также Крым.

В 1795 году по указу Екатерины II был основан Луганский литейный завод — первенец тяжелой промышленности Юга России, призванный обеспечить флот и армию пушками и боеприпасами. А в 1869 году британский промышленник Джон Юз выкупил концессию на строительство рельсового завода в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. На месте овечьего хутора с двумя хатами вырос поселок Юзовка — будущий Донецк. Все оборудование Юз привез из Англии на восьми кораблях, а технику доставляли к месту строительства на волах. В 1888 году Юзовку посетил Дмитрий Менделеев, который после осмотра производства заключил: «Вы совершили подвиг. Недавняя пустыня ожила».

К концу XIX века Донбасс давал 87% общероссийской угледобычи и 90% кокса. Здесь работало более 80 предприятий по угледобыче, около 400 шахт и 30 тысяч рабочих на рудниках. В начале XX века Донбасс производил треть всего русского металла. Регион был не просто промышленным центром — он был неотъемлемой частью единого экономического пространства империи.

Кадры для предприятий Донбасса черпали преимущественно из деревень центральных губерний России — Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Тульской. Объединял всех людей русский язык и русская культура. О донецком крае писали Чехов, Куприн, Вересаев, Паустовский, Блок, Маяковский, Цветаева. Александр Блок посвятил Донбассу стихотворение «Новая Америка», где написал: «Черный уголь — подземный мессия, / Черный уголь — здесь царь и жених, / Но не страшен, невеста, Россия, / Голос каменных песен твоих!».

В советское время Донбасс оставался индустриальным сердцем страны: к началу 1960-х годов Донецкий экономический район обеспечивал около 20% всесоюзного производства черной металлургии и каменного угля, свыше 25% кокса. После Великой Отечественной войны вся страна восстанавливала разрушенный регион — шахты, заводы, города. Уже в конце 1944 года Донецкий металлургический завод дал первый металл. Традиция шефства российских регионов над Донбассом имеет глубокие исторические корни: еще в годы Великой Отечественной войны Челябинская область отправляла на Донбасс сотни эшелонов с лесом, металлом и оборудованием для восстановления шахт.

Возвращение домой: что произошло 30 сентября 2022 года

Фото - © Андрей Дегтярёв / Фотобанк Лори

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России. На референдумах, прошедших 23–27 сентября, за воссоединение проголосовало: в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. В сентябре 2023 года Госдума приняла закон, официально устанавливающий 30 сентября памятной датой.

Что изменилось в Донбассе и Новороссии за четыре года

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

За четыре года, прошедших с момента воссоединения, сделано многое, чтобы наладить жизнь в новых субъектах РФ и прочнее связать их с остальной страной.

Что построили и восстановили в Донбассе и Новороссии

В апреле 2023 года утверждена комплексная программа развития Донбасса и Новороссии, включающая около 300 мероприятий. К 2030 году четыре региона должны достичь общероссийских стандартов качества жизни. За три года построено и отремонтировано свыше 25 тысяч объектов — школы, больницы, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Восстановлено 7 700 многоквартирных домов — порядка 24 миллионов квадратных метров жилья. Отремонтировано и проложено более 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо». Запущено почти 260 промышленных предприятий. В 2025 году в Донецке началось первое с 2014 года строительство многоквартирного дома — в новом жилом комплексе из десяти многоэтажек рядом с парком Щербакова. В Мариуполе открыто новое здание драмтеатра на месте разрушенного. Свободная экономическая зона насчитывает уже 530 участников с объемом заявленных инвестиций свыше 419 миллиардов рублей.

Какие регионы России помогают восстанавливать Донбасс и Новороссию

82 субъекта Федерации взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. Первопроходцем стала Самарская область, подписавшая соглашение о шефстве над городом Снежное в ДНР — за полгода самарские специалисты привели в порядок более 80 объектов. Якутия взяла шефство над городом Кировское, используя опыт разработки мастер-плана Якутска. Челябинская область курирует Ясиноватую и Волноваху — выделила 400 миллионов рублей на восстановление дорог и оснащение МФЦ, предприниматели планируют открыть завод по изготовлению металлопластиковых окон. Татарстан взял шефство над Рубежным в ЛНР, где проживают 10 тысяч человек, — основная задача восстановить соцобъекты и жилфонд. Московская область была названа регионом-лидером шефской помощи в ДНР. Тульская область сдала в эксплуатацию многоквартирные дома и детский сад в Мариуполе. Пензенская область ремонтирует пансионаты в Бердянске, куда переселяют людей из прифронтовых территорий.

Что изменилось в культуре и образовании новых регионов

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Если в 2022 году в Донбассе было два частных кинотеатра, то к 2026 году уже 65 кинозалов — люди в Донецке, Луганске и Москве смотрят одни и те же фильмы день в день. В библиотеках новых регионов не было новых книг больше 40 лет; в 2023–2024 годах в книжные фонды поступило более 184 тысяч изданий, еще 7,5 тысячи — в рамках проекта «БиблиоДонбасс». К концу 2026 года по модельному стандарту будут переоснащены еще 12 муниципальных библиотек. Проект «Чистая классика — молодым талантам новых регионов» прошел в 12 городах — от Мариуполя до Евпатории: заслуженные артисты России проводят мастер-классы для юных музыкантов, а итоговый гала-концерт состоялся в Москве. Программа «Культурная карта 4+85» позволяет школьникам ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины путешествовать по стране: если в 2023 году было 14 заездов по восьми маршрутам, то в 2025 году — уже 142 заезда по 16 маршрутам. Минкультуры России подписало соглашения о культурном сотрудничестве со всеми четырьмя новыми регионами.

Какие меры поддержки получают жители новых регионов

Меры федеральной поддержки охватывают 2,4 миллиона жителей новых регионов. Пенсии назначены более 1,5 миллион человек, из них 93% — по федеральным нормам. Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Единым пособием охвачены 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей. За три года рождаемость выросла: лидер — ДНР с показателем +14%. В регионах создана трехуровневая система здравоохранения, они интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. В три раза выросла доступность высокотехнологичной медпомощи — с 4,3 тысячи пациентов в 2023 году до 12 тысяч в 2025-м. Открыты 600 отделений банков.

Что означает День воссоединения Донбасса и Новороссии для России

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

30 сентября — день, когда Россия вспоминает о том, что объединяет сильнее любых границ: общий язык, общая история, общая культура. В Год единства народов России это послание звучит особенно ясно. Донбасс и Новороссия — не «присоединенные территории», а часть страны, которая вернулась домой. За этими словами стоят живые люди: те, кто ждал этого момента годами, те, кто защищал свою землю, те, кто начинает жизнь заново. Их судьба — строить будущее вместе.