«Угнанным» лайнером управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту

Самолетом Дубай — Тель-Авив, который изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным, управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту, сообщает Mako .

Ранее израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. В воздух подняли истребители.

После нескольких минут напряженного ожидания по ситуации авиакомпания FlyDubai выступила с официальным заявлением о том, что в кабине лайнера произошел конфликт, в результате которого один из пилотов потерял сознание. При этом угрозы безопасности полета не было.

В результате этого ЧП летчиков отстранили от управления. По информации издания, командир экипажа — выходец из РФ, а второй пилот — с Украины.

Самолет после инцидента совершил посадку в Саудовской Аравии. А воздушное пространство Израиля вновь открыли для полетов.

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