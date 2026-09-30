‎ 687 тысяч жителей столичного региона получают выплаты от Отделения Соцфонда

Самому старшему жителю Москвы 110 лет. В Московской области рекордсменкой является жительница Клинского района, которой в этом году исполнится 112 лет. Всего в столичном регионе живет 687 тысяч пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше, из них более 100 тысяч – это долгожители, перешагнувшие 90–летний рубеж, передает пресс-служба Отделения Соцфонда.

Пенсионное обеспечение – главная социальная гарантия государства для людейпреклонного возраста. Для некоторых категорий граждан предусмотрено двойное пенсионное обеспечение.

Размер пенсии повышается, когда пенсионеру исполняется 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости пересчитывается вдвое. В 2026 году ее размер составляет 9 584 рубля, после 80-летия – 19 168 рублей. Первую увеличенную выплату пенсионер получает на следующий месяц после юбилея. Никаких заявлений подавать не нужно – Отделение Соцфонда пересчитает ее автоматически.

Другая проактивная выплата для пенсионеров старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы – надбавка к пенсии на уход. Если человек получает две пенсии, доплата устанавливается к одной из них. В Московском регионе ее размер к страховой пенсии составляет 1 413 рублей, к государственной и социальной пенсиям – 1 470 рублей.

Период ухода за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы учитывается в страховом стаже при назначении пенсии. За полный год такого ухода ухаживающий может получить 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента. С 1 января 2027 года правила подтверждения периодов ухода изменятся. Чтобы включить их в страховой стаж, нужно будет подать заявление до начала ухода, а затем подтверждать его ежегодно. Также потребуется согласие от человека, за которым осуществляется уход.

Людям старшего возраста с любой группой инвалидности устанавливается ежемесячная денежная выплата. В нее входит набор социальных услуг. Его можно получать в натуральной форме или полностью либо частично заменить денежной компенсацией.

Пенсионеры с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами реабилитации, рекомендованными индивидуальной программой реабилитации или абилитации. И раз в год могут получить компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО, если автомобиль необходим им по медицинским показаниям.

«Соцфонд не только назначает пенсии и другие меры поддержки людям старшего возраста, но и поддерживает их интерес к активному образу жизни. Такими площадками полезных знаний стали Центры общения старшего поколения при клиентских службах. В Московском регионе они открыты в Лотошино, Зарайске, Озёрах и Звенигороде. Здесь проходят занятия по компьютерной и финансовой грамотности, встречи со специалистами по защите от мошенничества и управлению личными финансами. Каждый посетитель Центра может получить новые знания, делиться своим опытом и найти единомышленников», – отметилзаместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Стать посетителем Центра может любой житель пенсионного возраста. Информация о мероприятиях размещается на региональной странице сайта Соцфонда в разделе «Центры общения для людей старшего поколения», а также в соцсетях Отделения.

Если остались вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на страницы Соцфонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс.