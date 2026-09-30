N12: второй пилот пытался захватить самолет Flydubai и устроить катастрофу

Второй пилот напал на командира экипажа, нанося ему многочисленные ножевые ранения. Членам экипажа и пассажирам удалось взломать дверь кабины и обезвредить нападавшего. Затем борт, следовавший в Израиль, совершил посадку в Саудовской Аравии. По предварительным данным, бортом управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту. Также власти проверяют информацию, что напавший пилот может быть выходцем из стран Персидского залива.

«Удалось предотвратить масштабную катастрофу. В настоящее время второго пилота допрашивают; все больше фактов указывает на то, что он намеревался захватить управление самолетом и направить его на землю вместе с пассажирами на борту», — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Как рассказала одна из пассажирок, сначала были слышны крики, а затем открылась дверь в кабину пилотов, в которой заметили кровь. Пассажиры поняли, что одного из пилотов ранили ножом. Израильские пассажиры и члены экипажа «набросились на нападавшего» и сумели его обезвредить. Все время после начала инцидента пассажиры кричали и молились, чтобы выжить.

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