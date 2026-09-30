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Walla: один из пилотов Flydubai мог скончаться

Происшествия

По информации израильского портала Walla, один из пилотов рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai мог скончаться во время поножовщины на борту, сообщает ТАСС.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Во время полета пассажирский рейс из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о захвате.

По предварительной версии, между двумя членами экипажа произошел конфликт, после которого Boeing 737 MAX 8 резко изменил высоту и курс. В итоге борт сел в Саудовской Аравии. На борту самолета находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

Израиль квалифицировал произошедшее как теракт.

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