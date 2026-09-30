«Нам нужна помощь»: пассажир снял первые минуты после поножовщины на борту Flydubai

Пассажир снял видео с борта самолета всего через несколько минут после попытки нападения, когда второго пилота уже обезвредили, сообщает израильский телеканал C14 .

«У нас тут попытка захвата самолета. Мы их обезвредили — нам нужна помощь», — говорит на видео мужчина.

У снимавшего видна кровь на лице, но сам он спокоен. Также он сказал, что «все целы, кроме пилота».

Сейчас пассажиры находятся на территории Саудовской Аравии под защитой местных служб безопасности. А между Иерусалимом и Эр-Риядом идут интенсивные дипломатические переговоры по организации скорейшего и безопасного возвращения всех пассажиров в Израиль.

Утром в среду произошло ЧП с лайнером Flydubai. Сначала израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. Потом авиакомпания заявила, что была драка пилотов в кабине, один потерял сознание. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. В итоге подтвердилось, что второй пилот напал с ножом на командира экипажа, а также пытался устроить катастрофу.

Кроме того, в Сети размещено видео с моментом посадки рейса авиакомпании Flydubai в городе Табук Саудовской Аравии после инцидента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.