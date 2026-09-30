«Думали, что не выберемся»: пассажиры сообщили о поножовщине на рейсе Flydubai

Пассажиры рейса Дубай — Тель-Авив, который ранее сел в Саудовской Аравии из-за ЧП, рассказали, что один из пилотов пытался ударить другого ножом, сообщает Mash .

Ранее израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. В воздух подняли истребители. Потом авиакомпания заявила, что была драка пилотов в кабине, один потерял сознание.

По словам пассажиров, они слышали крики и видели кровь рядом с кабиной. На борту было 180 человек, около 100 из них — израильтяне.

«Были моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми», — поделились люди.

Как пишут израильские СМИ, командир экипажа — выходец из РФ, а второй пилот — с Украины. Авиакомпания FlyDubai выступила с официальным заявлением о том, что в кабине лайнера произошел конфликт, в результате которого один из пилотов потерял сознание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.