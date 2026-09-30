Опубликовано видео из самолета Тель-Авив — Дубай во время драки пилотов

Mash опубликовал первое видео из самолета Тель-Авив — Дубай во время резкого снижения из-за драки пилотов.

На кадрах видно, как самолет резко снижается над территорией Саудовской Аравии. Пассажиры были сильно напуганы и кричали.

В итоге экипаж обезвредили, а лайнер посадили в Саудовской Аравии. На земле пилотов передали местным властям.

Ранее самолет Дубай — Тель-Авив неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Бортом управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту. Самолет после инцидента совершил успешную посадку.

Авиакомпания FlyDubai выступила с официальным заявлением о том, что в кабине лайнера произошел конфликт, в результате которого один из пилотов потерял сознание. При этом угрозы безопасности полета не было. В результате ЧП летчиков отстранили от управления.

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