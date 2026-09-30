Почти половина россиян (48%) использует накопления, чтобы восстановить бюджет после сезона повышенных расходов, при этом 64% сокращают траты, а 44% откладывают покупки, сообщили РИАМО в «Альфа-Деньгах» по итогам исследования.

Лето традиционно увеличивает нагрузку на бюджет: отпуск, поездки, развлечения, подготовка детей к учебному году и сезонные покупки добавляются к обычным расходам. Однако после окончания сезона большинство россиян старается восстановить финансовый бюджет самостоятельно, выяснили в «Альфа-Деньгах».

Чаще всего россияне используют сразу несколько способов восстановления бюджета. По данным исследования, 64% опрошенных сокращают траты, 44% откладывают покупки, а 22% предпочитают дождаться следующего поступления денег. Еще 18% ищут дополнительный источник дохода.

При этом почти половина респондентов (48%) используют накопления. Для них финансовая подушка становится ресурсом, который позволяет пройти период повышенных расходов без необходимости сразу менять привычный финансовый сценарий.

Наряду с накоплениями участники исследования используют и заемные средства. 17% прибегают к кредитным деньгам, 16% занимают у родственников или друзей, а 7% обращаются за кредитом в банк или МФО. Таким образом, в зависимости от ситуации люди комбинируют разные финансовые инструменты.

Восстановление бюджета у большинства происходит постепенно. Кто-то возвращается к привычному уровню расходов уже в течение месяца, другим для этого требуется один-два месяца. Для части участников процесс занимает от трех до четырех месяцев, а в отдельных случаях — более четырех месяцев.

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