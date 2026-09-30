Второй пилот FlyDubai напал с ножом на командира экипажа

Второй пилот рейса FlyDubai Тель-Авив — Дубай, по предварительным данным, напал на командира экипажа, сообщил главный политический обозреватель N12News Амит Сигал.

Ранее израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. В воздух подняли истребители ВВС Израиля. Потом авиакомпания заявила, что была драка пилотов в кабине, один потерял сознание. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов.

«На основании оценки обстановки и показаний пассажиров Израиль квалифицирует этот инцидент как полноценный теракт. По имеющимся данным, второй пилот нанес командиру экипажа серию ножевых ранений», — уточнил Сигал.

Он добавил, что сразу после нападения несколько членов экипажа и пассажиры смогли прорваться в кабину пилотов и обезвредить нападавшего.

Как рассказал высокопоставленный чиновник, сейчас второго пилота лайнера допрашивают. При этом все больше фактов указывает на то, что он планировал захватить управление бортом.

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