Рейс авиакомпании FlyDubai Дубай — Тель-Авив может быть захвачен, он передал сигнал бедствия, сообщает Ynet.

Этот рейс с 174 пассажирами на борту, включая 27 детей, был внезапно перенаправлен в Саудовскую Аравию. Сейчас премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят срочные консультации.

Как рассказали источники в службах безопасности, ожидается, что самолет приземлится в Саудовской Аравии в ближайшие несколько минут.

Лайнер ненадолго передал сигнал бедствия, который указывает на захват самолета. ЧП произошло во время ручного снижения и выполнения разворота. Самолет вынужден сесть в Саудовской Аравии, снизив высоту. Из-за этой ситуации были подняты в воздух истребители ВВС.

«Нет достоверной информации о захвате самолета, пилот подал сигнал бедствия. Мы не можем связаться с пилотом, и это вызывает беспокойство», — пояснил источник в службах безопасности.

После инцидента полиция совместно с другими силовыми ведомствами распорядились создать специальное полицейское подразделение. Комиссар Дэнни Леви провел оценку ситуации и подчеркнул, что силовики готовятся к любому сценарию.

Самолет авиакомпании FlyDubai вылетел из Дубая в 07:05 и должен был сесть в аэропорту Бен-Гурион в районе 09:30. Но примерно через 1,5 часа полета в воздушном пространстве Иордании борт передал код 7700 (код чрезвычайной ситуации и бедствия), а затем 7500 (код, указывающий на угон). В то же время лайнер развернулся, вернулся в воздушное пространство Саудовской Аравии и полетел на меньшей высоте. Пролетев на юг, он повернул на запад. Все происходило в пределах Саудовской Аравии.

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