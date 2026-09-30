Озвучивший Бэтмена актер Антон Алехин погиб в ДТП в возрасте 40 лет

Актер дубляжа и диктор Антон Алехин, озвучивший Бэтмена, погиб в ДТП. Ему было 40 лет. Трагическую новость сообщили в студии Flarrow Films.

«26 сентября трагически погиб наш самый первый Бэтмен — диктор Антон Алехин. Он был талантливым и востребованным профессионалом и, самое главное, замечательным человеком, который всегда помогал нам в начале нашего пути», — говорится в сообщении студии.

По данным студии, Алехин погиб, выбежав на красный свет.

Прощание с актером состоялось 28 сентября в храме святых блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской. Его похоронили на Южном кладбище Курска.

Голос Алехина можно было слышать в первых работах студии, трейлерах, в том числе он озвучивал первого Бэтмена, героя, который полюбился многим зрителям.

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