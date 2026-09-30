Столичные старшеклассники узнали, как конкуренция развивает город

Свыше 150 столичных старшеклассников стали участниками открытого урока, давшего старт новому сезону городского проекта «Культура конкуренции». Ребятам объяснили, какую роль конкуренция играет в развитии экономики и инфраструктуры большого города. Об этом рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Конкуренция — это фундамент, на котором строится устойчивое развитие города. Именно она помогает столичным учреждениям получать по оптимальной цене качественные товары, работы и услуги для постоянного улучшения инфраструктуры и повышения повседневного комфорта жителей. За поддержанием и развитием конкурентных механизмов в Москве стоит целая команда, и одна из важных для нас задач — привлекать в нее молодых специалистов, разделяющих наши взгляды и ценности. Для этого в 2021 году мы запустили проект „Культура конкуренции“. Он помогает старшеклассникам разобраться, что такое конкурентная среда и как честные правила игры работают на благо нашего мегаполиса. Новый сезон проекта в этом году мы начали с открытой лекции, которую посетили более 150 школьников. Мы рассчитываем, что поднятые на мероприятии вопросы мотивируют ребят к дальнейшему изучению тем государственных закупок и торгов, чтобы в будущем расти в этом профессиональном направлении и вносить свой вклад в работу по развитию городской экономики», — подчеркнул Пуртов.

Помимо него, перед школьниками выступили проректор по повышению квалификации Университета Правительства Москвы Сергей Журихин и тренер руководителей высшего звена, основатель тренинг-компании «Подключение» Дмитрий Багинский. Они говорили о перспективах взаимодействия человека и искусственного интеллекта, а также о роли лидерства в современном мире и о выборе профессионального пути.

«Культура конкуренции» — образовательный проект Департамента города Москвы по конкурентной политике, созданный совместно с Университетом Правительства Москвы при поддержке столичного Департамента образования и науки. Его задача — в игровой форме познакомить школьников с тем, как конкуренция влияет на экономическую активность города. Присоединиться к проекту может любая московская школа.

Занятия проводят преподаватели и эксперты Университета Правительства Москвы. Программа включает 4 модуля, посвященных значению конкуренции, государственным закупкам и торгам. В рамках одного урока сочетаются разные форматы: интерактивная лекция, индивидуальные тесты, деловая игра, командные задания и презентации.

Проект вошел в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы — сборник лучших практик региональных органов власти по развитию конкуренции. Пилотную версию запустили в 2021 году для учащихся предпринимательских классов. Интерес аудитории оказался настолько высоким, что проект решили развивать и масштабировать. За пять лет в «Культуре конкуренции» приняли участие около шести тысяч учеников из более чем 200 классов.

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