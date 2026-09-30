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Автобус переехал мальчика, бежавшего не по «зебре» в Королеве

В Королеве 9-летний мальчик угодил под колеса автобуса, переходя дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Автобус наехал на ребенка около 7:40 среды у одного из домов на улице Тихонравова. Школьник решил перейти дорогу вне пешеходного перехода.

Из-за полученных травм мальчика пришлось госпитализировать. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося — начата проверка. По ее итогам будет принято решение в предусмотренном законом порядке.

Ранее стало известно, что 8 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Забайкальском крае.

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