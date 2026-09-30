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Ольга Бузова призналась, что не знает, где встретить мужчину мечты

Культура
Okras. Собственная работа

Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org

Ольга Бузова призналась, что не знает, где познакомиться с мужчиной мечты, сообщает kp.ru.

В интервью перед выходом шоу «Разрешаю себе» Бузова рассказала, что с ней знакомятся в ресторанах и самолетах. В ресторанах она бывает редко, а во время перелетов обычно спит. В пробке познакомиться с певицей тоже не получится: она ездит с водителем.

«Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа», — призналась Бузова.

По словам певицы, молодые люди приходят на ее концерты в поисках второй половинки. Несколько пар, познакомившихся на выступлениях, уже сыграли свадьбы.

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