сегодня в 11:31

Тепло: сначала — в батареях, потом — в счетах

В Подмосковье стартует отопительный сезон. Планируется, что до 10 октября отопление включится во всех многоквартирных домах, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Отопление включается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8°С.

В квартире, в соответствии с нормативами, должно быть не ниже 18°С, в угловых комнатах — не ниже 20°С.

Отопления в счетах за ЖКУ

Жители домов, где плата начисляется только в отопительный сезон 7 месяцев в году, увидят начисления за отопление в квитанциях за октябрь.

У жителей домов, где плата за тепло начисляется равномерно 12 месяцев в году, порядок расчетов не изменится.

На размер платы влияют такие факторы, как:

• наличие или отсутствие приборов учета тепла в доме и в квартире;

• период начисления платы — 7 или 12 месяцев в году;

• площадь дома и площадь квартиры;

• тариф на услугу;

• норматив или фактический объем потребления.

Информацию о тарифах и объемах потребления можно найти в платежных документах МосОблЕИРЦ, формулы и правила расчетов — в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платежка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.