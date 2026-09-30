Минфин назвал условия ставки 6% по семейной ипотеке с 1 октября

С 1 октября 2026 года часть семей сможет получить ипотеку под 6% только при взносе от половины стоимости жилья или после досрочного погашения кредита, сообщает «РБК Недвижимость» .

По новым правилам ставка для семей с одним, двумя и тремя детьми в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области составит 12%, 10% и 8% соответственно. В остальных регионах семьи с одним ребенком получат кредит под 10%, с двумя — под 8%. Для остальных участников программы ставка составит 6% или ниже — вплоть до 2%.

«Если размер первоначального взноса составит 50% и более от стоимости жилья, то для семей сохранится базовая льготная ставка 6% вне зависимости от количества детей и региона покупки недвижимости», — пояснили «РБК Недвижимости» в пресс-службе Минфина.

Семьи с более высокой ставкой смогут в первый год рефинансировать кредит под 6%, если выплатят 50% стоимости жилья либо 50% суммы кредита.

«После подачи и рассмотрения заявления на такое рефинансирование перерасчет произойдет со следующего платежного периода», — уточнили в Минфине.

При покупке жилья в рамках индивидуального жилищного строительства ставка 6% будет доступна всем семьям. Чтобы оформить ипотеку на прежних условиях, нужно подписать кредитный договор до 1 октября: одного одобрения заявки недостаточно.

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