9-й канал Израиля: второй пилот из Омана ударил капитана рейса Flydubai ножом

На рейсе Flydubai второй пилот из Омана ударил ножом капитана из ОАЭ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на израильские СМИ.

9-й канал Израиля опроверг ранее распространенную версию о драке российского и украинского пилотов на рейсе Дубай — Тель-Авив. По данным канала, нападавшим был второй пилот, а пострадавшим — капитан воздушного судна. О гражданстве одного из пилотов также сообщило издание Walla.

На борту находился дополнительный экипаж пилотов, летевший в качестве пассажиров. После ЧП они взяли управление самолетом на себя и выровняли его, пишет Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на 9-й канал Израиля.

Все прибывающие в аэропорт Бен-Гурион рейсы Flydubai направляют на специальную площадку для усиленного досмотра из-за опасений крупномасштабного происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.