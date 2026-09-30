Сначала отстранение: какая судьба ждет пилотов спасенного борта Flydubai

У второго пилота, который пытался захватить борт Flydubai, в первую очередь отобрали пилотскую лицензию, также его направили на принудительное психиатрическое и медицинское обследование. Командира экипажа пока отстранили от полетов, сообщает израильский телеканал C14 .

Утром в среду произошло ЧП с лайнером Flydubai. Сначала израильские СМИ писали, что самолет может быть угнан, он подал сигнал бедствия. Потом авиакомпания заявила, что была драка пилотов в кабине, один потерял сознание. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. В итоге подтвердилось, что второй пилот напал с ножом на командира экипажа, а также пытался устроить катастрофу.

Уголовное дело и лицензия

В соответствии с протоколами после приземления на борт поднялись силы безопасности и полиция. Пилот, которого подозревают в попытке крушения, был оперативно задержан. В отношении мужчины возбудят серьезное уголовное дело в соответствии с уголовным законодательством ОАЭ.

Обвинения в отношении пилота включают умышленное создание угрозы жизни людей, попытку массового убийства примерно 100 израильских пассажиров и других лиц, нарушения правил авиабезопасности первой степени.

У подозреваемого сразу и навсегда отозвали пилотскую лицензию. Мужчину направили на принудительное психиатрическое и медицинское обследование и наблюдение. Врачи должны определить, действовал ли он во время психотического приступа, наркотиков или крайнего личностного и психического кризиса, выявить какие-либо ранние признаки, не обнаруженные при обычных обследованиях.

Отстранение

Судьба второго члена экипажа, который спас самолет, рассматривается в соответствии со специфической и деликатной процедурой. Несмотря на героический поступок, предотвративший катастрофу национального масштаба, его временно отстранили от полетов. Это обязательная процедурная мера, которая применяется к любому пилоту, причастному к серьезному инциденту, связанному с безопасностью полетов.

Отстранение от должности призвано позволить пилоту пройти полное медицинское и психологическое лечение, чтобы он смог преодолеть травму, полученную в результате инцидента, предоставить подробные показания по ЧП.

После этого следователи сопоставят показания пилота-спасателя с информацией с бортового самописца и записями переговоров в кабине. После проверки результатов, доказывающих, что он спасал самолет, и взял управление на себя, продемонстрировав находчивость, пилот должен получить благодарственные грамоты, медаль и официальную награду за храбрость от авиакомпании и международных ассоциаций.

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