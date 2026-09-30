Кредитный кран закручивают: банки могут одобрять лишь каждую шестую заявку

сегодня в 13:24

Отказы по кредитам вырастут с 1 октября: прогноз «Выберу.ру»

Россияне могут столкнуться с резким ростом отказов в потребительских кредитах уже с октября. Особенно сильно это может затронуть заемщиков с высокой долговой нагрузкой, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По словам эксперта, сейчас банки одобряют примерно одну из пяти заявок на потребительский кредит.

«Мы не исключаем, что с октября доля отказов людям, обратившимся за кредитом, вырастет примерно до 85%, то есть кредиторами будет одобрена лишь каждая шестая заявка», — отметила Андриевская.

Причина — ужесточение макропруденциальных ограничений Банка России для наиболее закредитованных заемщиков.

С 1 октября для ряда потребительских кредитов лимит выдач клиентам с показателем долговой нагрузки выше 80% составит лишь 1% от общего объема соответствующих кредитов.

Таким образом, наличие дохода само по себе не гарантирует одобрение: если значительная часть заработка уже уходит на обслуживание действующих долгов, получить новый заем станет значительно сложнее.

Эксперт отмечает, что именно поэтому часть потенциальных заемщиков может попытаться оформить кредит еще в сентябре, до вступления новых ограничений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.