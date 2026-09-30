Генконсульство: среди пилотов подавшего сигнал ЧП самолета Flydubai нет россиян

«По предварительной информации, полученной генеральным консульством РФ в Дубае непосредственно от представителей авиакомпании, граждан России на борту воздушного судна не находилось», — заявили в российском генконсульстве в Дубае.

Собеседник агентства добавил, что в СМИ появилась ложная информация о том, что один из пилотов — гражданин России. Это не соответствует действительности.

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. В воздух подняли истребители ВВС Израиля. Ранее сообщалось, что самолетом управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту. Однако потом начали появляться другие версии о происхождении пилотов.

Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Самолет после инцидента совершил успешную посадку в Саудовской Аравии. Израиль квалифицирует нападение второго пилота на командира экипажа как полноценный теракт.

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