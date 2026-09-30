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Еще один борт Flydubai, следовавший из ОАЭ в Израиль, резко изменил курс

Еще один авиарейс компании Flydubai, следующий из Дубая в Тель-Авив, получил распоряжение развернуться, передает газета «Известия» .

Лайнер Boeing 737 MAX 8 изменил курс, не долетев до пункта назначения, как сообщают израильские СМИ. Предварительной причиной называют техническую неисправность.

Однако позже стало известно, что рейс возобновил свой плановый полет. Обстоятельства выясняются, сообщает 9-й канал Израиль.

Ранее стало известно о том, что пилот, пытавшийся угнать самолет Flydubai, планировал теракт. Позже выяснилось, что второй пилот из Омана ударил капитана воздушного судна ножом.

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