Пилот, пытавшийся угнать самолет Flydubai, планировал теракт в стиле 11 сентября

Высокопоставленный израильский чиновник считает, что второй пилот, который пытался угнать самолет авиакомпании Flydubai, планировал совершить теракт в стиле 11 сентября, сообщает издание С14 .

По его словам, второй пилот пытался захватить самолет с израильскими пассажирами и устроить авиакатастрофу.

В среду утром самолет Дубай — Тель-Авив неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. В воздух подняли истребители ВВС Израиля. Ранее сообщалось, что бортом управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту. Однако потом начали появляться другие версии о происхождении пилотов.

Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Самолет после инцидента совершил успешную посадку. Израиль квалифицирует нападение второго пилота на командира экипажа как полноценный теракт.

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