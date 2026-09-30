Ефимов: на востоке Москвы прокладывают трамвайные пути вдоль шоссе Энтузиастов

В районе Ивановское на востоке Москвы идет строительство трамвайной линии. Она протянется вдоль шоссе Энтузиастов — от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы. Строительная готовность объекта уже превысила 20%. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что продолжается масштабная работа по развитию транспортного каркаса восточной части города.

«В августе было открыто движение по транспортной развязке на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Это позволило оптимизировать транспортные потоки для реализации в Ивановском обособленной трамвайной линии, которая частично пройдет под построенной эстакадой. Протяженность линии составит около четырех километров, благодаря ее строительству улучшится транспортная ситуация для жителейрайона. В рамках проекта также обустроимразворотное кольцо для трамваев и возведем здание конечной станции, которые станут частью формирующегося пересадочного узла. В данный момент строительная готовность линии составляет 23%», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Благодаря реализации проекта район Ивановское получит связь с историческим центром города, а также новые удобные маршруты до ближайших станций метро, МЦК и МЦД. Трамвайная линия будет отделена от автомобильного потока — это сделает поездки быстрее и комфортнее для пассажиров и одновременно снизит нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что проект предусматривает создание на трамвайной линии 5 остановочных пунктов. Приподнятые платформы обеспечат удобную посадку и высадку для маломобильных граждан. Кроме того, на конечной остановке у улицы Сталеваров появятся разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и пересадка на городские и пригородные автобусные маршруты. Сейчас на объекте ведутся земляные работы, прокладка инженерных сетей и укладка трамвайного пути, параллельно возводится здание конечной станции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что основные строительные работы на трамвайной линии в районе Ивановское планируют завершить до конца года.

Новая трамвайная линия станет значимой составляющей транспортного каркаса востока Москвы. Она даст жителям Ивановского удобную связь с метро, МЦК и МЦД, а обособленный путь сделает поездки быстрее и комфортнее. Помимо этого, запуск новых маршрутов позволит перераспределить пассажиропотоки и повысить доступность городского транспорта для жителей района. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть как важную часть городского транспорта и создавать новые удобные связи между районами столицы.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в столице отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».